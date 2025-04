Drammatico incidente stradale nella serata di lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, sulla Strada Statale 163 Amalfitana. Un violento scontro frontale tra uno scooter e un’automobile è costato la vita a un giovane di 30 anni originario di Meta, in Costiera Sorrentina. L’impatto si è verificato intorno alle 20:30, nella zona collinare tra Meta e Piano di Sorrento, nei pressi della località Mortora San Liborio.

Pasquetta di sangue, scontro tra auto e scooter: muore 30enne di Meta

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, due giovani stavano percorrendo in sella a uno scooter la SS163 in direzione Amalfi quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente con un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, verso i Colli di San Pietro. Alla guida del veicolo, una donna.

L’impatto è stato violentissimo. Il conducente dello scooter, un 30enne del posto, è stato sbalzato dal sellino e ha impattato violentemente sull’asfalto. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto con un’ambulanza del 118, hanno tentato manovre di rianimazione, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei sanitari. Ferito in modo grave l’altro giovane a bordo dello scooter, trasportato d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sorrento, dove è stato sottoposto a cure e accertamenti.

Le indagini

La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento, giunti sul luogo del sinistro insieme agli agenti della Polizia Stradale. I militari hanno eseguito i rilievi, raccolto le testimonianze dei presenti e stanno ora verificando l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza in zona che possano aver ripreso l’accaduto. La salma del giovane deceduto è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’esame autoptico.