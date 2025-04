Morto dopo alcune ore di agonia Rosario Nuzzo, 73 anni, ex finanziere. Fatale l’incidente avvenuto nella mattinata di Pasquetta all’ora di pranzo nei pressi della rotonda di via Cancello a Maddaloni.

Pasquetta di sangue a Maddaloni, Rosario muore dopo scontro tra due auto

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, due auto si sono scontrate e Rosario, alla guida della sua Mercedes classe A grigia, è rimasto ferito. Nessuno, però, avrebbe immaginato il tragico epilogo. Immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Caserta, Rosario è deceduto nella serata di ieri per le gravi ferite riportate.

Il cordoglio sui social

I familiari hanno raccontato che era uscito per comprare semi e terriccio ad vivaio della zona. Nel giorno della Pasquetta, aveva deciso di dedicarsi al giardinaggio e voleva piantare dei fiori. Molto attivo sul territorio, Rosario faceva parte anche del gruppo Anfi (Associazione nazionale finanzieri d’Italia). Il presidente Giuseppe Farina ha subito fatto sapere, dopo la notizia del decesso, che “Rosario era una persona buona e umile, con un grande cuore. Sempre disponibile con tutti, gentile, attivissimo nella nostra associazione, presente in ogni occasione. Porteremo nel cuore il suo sorriso sincero. Rosario ci manchi e ci mancherai, non ti dimenticheremo. Sei stato un amico per tutti noi che non riusciamo ancora a credere che sia accaduto davvero”.