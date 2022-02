Mister Pasquale D’Aniello è intervenuto in collegamento video a Club Napoli All News su Teleclubitalia:

“Il Napoli non mi sta piacendo sulla voglia di ammazzare le partite. Non puoi rischiare in questo modo e concedere azioni come quella di ieri sul colpo di testa al 90’+ in superiorità numerica. Se avesse segnato il Venezia c’era da mangiarsi il fegato.

Il Napoli se non attacca diventa una squadra normale, come ha detto lo stesso Spalletti siamo una squadra che non è improntata alla difesa.

Ritorno di Koulibaly? É un professionista unico, per l’atleta e soprattutto per l’uomo che è può permettersi di festeggiare quanto vuole e tornare anche sabato stesso. Insigne invece, se è in forma gioca altrimenti no. Ma senza creare casi inutili ogni volta.”

Mister D’Aniello ha poi spiegato come affrontare il big match con l’Inter:

“Con l’Inter bisogna giocare in profondità con Osimhen come all’andata, soprattutto su Bastoni che, tra i tre difensori dell’Inter, è quello più debole. Dobbiamo fare attenzione, loro sono una squadra fisica, di altezza e peso. Però con tecnica e palla a terra gli azzurri possono farli girare a vuoto.”