Non solo a Natale. Ma anche Pasqua rende le persone più generose. E c’è poi chi lo è da tre anni, a prescindere dalle festività. E’ la storia di Nonna Ma’, che da tre anni regala pizze ai bambini meno fortunati di una casa famiglia di Casavatore.

Pasqua a Fratta, il gran cuore di Nonna Ma’: pizze gratis ai bimbi di casa famiglia

A rendere nota la vicenda è un post apparso sulla bacheca del parlamentare di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Un lettore l’ha contattato per raccontare la beneficienza silenziosa e sotto traccia che i gestori del locale fanno da mesi e mesi a vantaggio di una comunità di Casavatore.

“Borrelli – spiega l’utente – non potevo fare a meno di mandarle questo messaggio. Sono un cliente di questa pizzeria, Nonna Ma’ di Frattamaggiore. Durante l’attesa per le pizze, non ho potuto fare a meno di assistere ad un nobile gesto: la pizzeria in questione regala ogni settimana le pizze a dei bambini poco fortunati di una casa famiglia di Casavatore”.

Poi la precisazione. Non un gesto occasionale, ma un’abitudine virtuosa di cui i gestori della pizzeria possono andare fieri: “Parlando poi con il titolare, mi raccontava che lo fa da circa 3 anni. Queste persone devono essere premiate, un gesto così nobile va riconosciuto, perché non viene fatto solo in ricorrenze”.