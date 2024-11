Parthenope, Paolo Sorrentino e Peppe Lanzetta incontrano il pubblico all’Uci Cinema di Casoria

Dopo il festival di Cannes, Parthenope di Paolo Sorrentino conquista le sale cinematografiche italiane. Ieri il regista e l’attore Peppe Lanzetta hanno salutato il pubblico all’Uci Cinema di Casoria. Lanzetta interpreta uno dei personaggi più controversi della pellicola, il vescovo Tesorone.

Il regista in sala ha anche replicato alle accuse di parte della chiesa che ha ritenuto offensiva la narrazione nel film sul miracolo di San Gennaro. Non manca l’area nord di Napoli nell’opera. Lanzetta vive da anni a Villaricca e c’è la barca scudetto creata a Mugnano. All’attore è affidata anche la frase che chiude il film: “Dio non ama il mare”.

