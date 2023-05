Taglio del nastro questa mattina per la sede dell’associazione Villaricca 2023 in piazza Maione. Una sede di confronto e di idee nella cittadina che si prepara a ritornare al voto subito dopo l’estate. Presenti diversi esponenti politici da tutta l’area nord e non solo per la partenza del nuovo laboratorio, voluto in particolare da Mario Molino e Francesco Mastrantuono. Lo slogan scelto è “un’onda d’amore per Villaricca”.

Presenti, tra gli altri, anche l’ex sindaco di Giugliano Antonio Poziello, il consigliere regionale Giovanni Porcelli ed il consigliere metropolitano Luciano Borrelli. Un modo concreto per far ripartire le iniziative sociali ed il dibattito politico dopo gli anni del commissariamento. Già in programma diversi eventi nel nuovo spazio al centro storico.

