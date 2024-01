Parte il Tg Più Salute, la nuova produzione a cura dell’Asl Napoli 2 nord, una campagna di sensibilizzazione aziendale che mira ad informare in ambito sanitario e a fornire giusti mezzi di informazione all’utenza, nonché a discutere di temi e servizi di approfondimento realizzati in ambiti specifici dell’azienda locale sanitaria.

Tg Più Salute in onda su Teleclubitalia, Campi Flegrei e Teleischia

Il telegiornale dedicato alla salute è realizzato dal lavoro sinergico di tre redazioni e andrà in onda ogni venerdì alle 13 su Teleclubitalia, alle 14.45 su Campi Flegrei e il mercoledì alle ore 21.10 su Teleischia. Uno spazio informativo ricco di contributi, che ospiterà dibattiti in studio insieme ai tanti esperti del settore e non solo, per rispondere alle esigenze e richieste dei cittadini.