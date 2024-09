Parte il Corso per Coffee Master di II livello al Kimbo Training Center di Napoli – CS

Dopo il successo e i sold out del corso di primo livello, prende il via lunedì 16 settembre 2024 il Corso per Coffee Master di 2° Livello al Kimbo Training Center, l’elegante edificio progettato e fatto costruire dalla famiglia Rubino nella stessa area che accoglie da sempre lo storico stabilimento industriale dell’azienda. Il corso, a cura del caffesperto Mauro Illiano e di Tommaso Luongo, presidente di AIS Campania, è destinato non solo ai partecipanti del Coffee Master di 1° livello ma anche a tutti coloro che possiedono già solide competenze in materia di caffè, professionisti certificati e addetti ai settori della ristorazione e del caffè.

Il Kimbo Coffee Master di 2° Livello, articolato in quattro incontri (diciassette ore di lezione in aula), più una sessione online e la cerimonia di consegna dei diplomi, si propone di portare la passione per il caffè a nuove vette di eccellenza.

Attraverso le innovative lezioni di coffee-pairing, i partecipanti, guidati da chef professionisti, apprenderanno nuove tecniche di abbinamento cibo e caffè, affineranno il palato e perfezioneranno le proprie abilità partecipando a sessioni pratiche e utilizzando tutti i metodi di estrazione: Espresso, Moka, V60, Chemex, Cold brew e French-press.

Al termine del percorso, che offre anche l’opportunità di ampliare la rete dei contatti professionali, una certificazione attesterà le competenze avanzate: l’esperienza culminerà infatti in un evento esclusivo, la cerimonia di consegna dei diplomi, per celebrare il successo di tutti i partecipanti in compagnia dei migliori Coffee Expert.

Gli appuntamenti

Il corso di 2° livello, dopo una prima sezione online prevista per lunedì 16 settembre alle 18:00, si articola in una sequenza di quattro lezioni secondo il seguente calendario:

· venerdì 20 settembre 2024 / 14:00 – 18:00

· venerdì 18 ottobre 2024 / 14:00 – 18:00

· venerdì 15 novembre 2024 / 14:00 – 18:00

· venerdì 13 dicembre 2024 / 14:00 – 19:00

· lunedì 16 dicembre 2024 / consegna diplomi.

Ciascun incontro è organizzato con sessioni formative in cui si alternano momenti teorici e momenti pratici.

Fortemente voluto proprio nell’area a metà strada tra Scampia e Melito di Napoli, dove Kimbo mantiene la sua produzione, il suo quartier generale, il suo cuore operaio, il Kimbo Training Center, unico Premier Training Campus SCA del Centro-Sud, è inteso come il luogo dove gli esperti di caffè che fanno continua ricerca per l’azienda condividono le loro esperienze, la loro cultura, i loro piccoli “segreti”. Strutturato in due aree didattiche – una tecnica con dieci postazioni altamente professionali ed una teorica con cinquanta posti a sedere e con i necessari servizi audiovisivi – il Kimbo Training Center è dotato anche di un vero e proprio bar dedicato alle diverse metodologie di estrazione del caffè che diventa prezioso non solo per i focus specializzati e le analisi sensoriali sulle varie miscele ma anche per le future attività dedicate alla mixologia.

“Sognavo da tempo di poter realizzare questi corsi. Investiamo tanto in ricerca – sottolinea Mario Rubino, presidente di Kimbo SPA – perché da sempre riteniamo necessaria la diffusione di una vera cultura del caffè, così come da tempo si fa per il vino. Con le attività del nostro rinnovato Training Center vogliamo oggi contribuire alla formazione di veri professionisti del caffè che possano finalmente offrire una adeguata esperienza di degustazione. In quest’ottica, difendiamo anche la cultura del caffè napoletano perché l’eccellenza del prodotto da sola non basta: bisogna conoscere a fondo la materia prima, il processo della tostatura e tutte le tecniche di preparazione… In uno: avere la giusta cultura per poter offrire un buon caffè”.

“È per noi un onore dare vita e forma al progetto che il presidente Mario Rubino aveva messo in campo già nel 2016 – confermano i docenti Mauro Illiano e Tommaso Luongo – L’esperienza accademica del mondo del vino, unitamente al suo approccio scientifico alla materia, rappresenta un grande valore aggiunto per la didattica del caffè. I Corsi Kimbo per Coffee Master sono un’esperienza di conoscenza mai vista prima nel mondo caffeicolo”.

Di seguito una breve presentazione dei profili professionali dei docenti:

Mauro Illiano

Caffesperto e assaggiatore professionista di caffè

Curatore della Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia

Fondatore di Napoli Coffee Experience

Membro del comitato scientifico di Slow Food Coffee Coalition

Autore di numerosi manuali tecnici e saggi divulgativi sul caffè

Tommaso Luongo

Presidente Ais Campania

Sommelier Master Class in Analisi Sensoriale

Degustatore ufficiale e Relatore Abilitato per AIS Italia

Referente Campania Guida VITAE

Giudice internazionale per il Concours Mondial de Bruxelles

Alleghiamo alcuni scatti dalle aule del Corso per Coffee Master di I Livello al Kimbo Training Center di Scampia.

