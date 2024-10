Rimasto a Napoli per ritrovare la forma durante la pausa per la Nations League, Romelu Lukaku ha parlato della sua nazionale nel podcast di “Friends of Sport”, intervista riportata poi da Le Soir.

“Conte allenatore unico”

Arrivano altri estratti della lunga intervista rilasciata da Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ai microfoni del podcast belga ‘Friends of Sports’. “Quando sono arrivato in Italia ricordo che Antonio Conte mi disse letteralmente in faccia: “Ascoltami, nel mio sistema di gioco non puoi tenere troppo il pallone, devi ridarlo subito indietro, non devi giocare come Lautaro” – ha esordito Big Rom -. Da quel momento io e Lautaro sapevamo che dovevamo passarci il pallone l’uno con l’altro e che le qualità di Lautaro combaciavano perfettamente con le mie. Così come il sistema di Conte calzava perfettamente per me. Ci allenavamo continuamente a passarci il pallone, così a un certo punto sapevo perfettamente dove sarebbe andato lui o Sanchez o chiunque avrebbe giocato al suo posto. Adesso succede lo stesso con Kvaratskhelia. Questo riesce a fare Conte: crea una sorta di partnership tra i giocatori. La stessa cosa vale con McTominay”.

“Conte crea partnership tra i calciatori”

Ancora una battuta su Antonio Conte: “Lui lo può fare. La cosa bella di lui è che è proprio quello giusto, penso sia bellissimo il modo in cui lui allena. Il modo in cui amalgama la squadra. Pep Guardiola pure lo fa, anche Klopp, Mourinho, Ancelotti. Sono i grandi allenatori. Se guardi alle squadre che vincono, c’è sempre un allenatore che ha un buon piano tattico ma che soprattutto riesce a creare una squadra unita, con giocatori che stanno bene insieme”.