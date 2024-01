È una giornata di lutto a Parete. La piccola comunità dell’agro aversano queste ore ha accolto con dolore la notizia della morte di Domenico Raimondo, fratello di don Antonio. L’uomo aveva 42 anni.

Parete in lutto, muore a 42 anni il fratello di don Antonio Raimondo

C’è il massimo riserbo sulle cause del decesso, ma è certo che Domenico combattesse da tempo contro un brutto male, al quale si è arreso in queste ore. A dare comunicazione del decesso è stato don Antonio con un post su Facebook. “Ti dico arrivederci in paradiso, fratello mio”, si legge sul profilo del prelato.

L’ultimo saluto in chiesa

I funerali del 42enne si terranno alle ore 15 presso la parrocchia di San Pietro Apostolo. Sono tantissimi già i messaggi di cordoglio e vicinanza nei confronti della famiglia Raimondo apparsi sui social o giunti in privato. “Ci dispiace tanto per la dipartita del suo amato fratello – scrive Maria Rosaria -. In questo momento di dolore le siamo vicini con la preghiera. Affettuose condoglianze a lei e ai suoi cari”.