Inizia ufficialmente l’era di Francesco Matacena: questa mattina sono stati proclamati i consiglieri comunali e si è insediato il primo consiglio alla presenza di decine di cittadini che hanno affollato l’aula consiliare.

“Mi auguro si possa lavorare in un clima di armonia per il bene della città, anteponendo gli interessi collettivi a quelli personali. Le cariche sono doveri, non privilegi”, ha dichiarato il primo cittadino normanno dal suo scranno in piazza Municipio.

In merito alla giunta, invece, la fascia tricolore non si sbilancia e mantiene il massimo riserbo. Matacena non dà indicazioni sulla natura tecnica o politica della squadra di governo, ma promette: “A breve proclameremo anche la giunta”.