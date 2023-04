Parete. È definito “l’uomo dal pennello d’oro” per le notevoli doti artistiche sia in campo pittorico che scultoreo. Parliamo dell’artista parevano Mario Orabona che nelle scorse settimane ha donato alla stazione territoriale dei carabinieri di Parete un ritratto a olio raffigurante il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, morto in un agguato di mafia il 3 settembre 1982 a Palermo e che ha passato la sua vita a combattere la malavita da nord a sud.

Mario Orabona, classe 1941, tra restauri e dipinti, ha realizzato tantissime opere in tutta Italia e nella sua città natale Parete. Attivo tantissimo anche sui sociale network dove aggiorna gli appassionati attraverso la sua pagina “Maestro Mario Orabona” dove ha commentato cosi l’opera consegnata ai carabinieri di Parete:“Ritratto ad olio raffigurante il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, morto a Palermo in un agguato di mafia il 3 settembre 1982. Carabiniere, figlio di carabiniere, Dalla Chiesa ha passato la sua vita a combattere la malavita del nord, la mafia siciliana e le brigate rosse. Dipinto 74 x 60 donato alla caserma dei Carabinieri di Parete in onore di una figura che ha speso la sua vita per onorare l’arma e lo Stato che rappresentava ed in nome della stima e del sentimento di amicizia verso il C.te Maresciallo Vincenzo Boerio”.