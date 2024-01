Buon pareggio per il Giugliano che al Menti di Castellamare strappa un punto nel posticipo domenicale contro la capolista JuveStabia. Il Giugliano sale a 29 punti, Vespe sempre in vetta a 45 punti anche se perde altri 2 punti nei confronti delle inseguitrici.

Juve Stabia-Giugliano 0-0

Allo stadio Menti di Castellamare di Stabia il Giugliano sfida la capolista Juve Stabia per dare continuità alla vittoria con il Foggia e per mettere definitivamente alle spalle le difficoltà dei tre ko consecutivi. Al 15′ ci prova la Juve Stabia! Tiro da fuori di Mosti, si distende Russo che blocca Al 27′ Altra occasione per la Juve Stabia Candellone colpisce di testa da buona posizione, dopo il cross di Mignanelli, ma sfiora il palo. L’occasione più grande della prima frazione arriva grazie alla Botta di sinistro di Mignanelli, che costringe al volo sul palo lontano del portiere del Giugliano che respinge anche sulla ribattuta di Candellone. Prima frazione che termina con un giusto 0-0

Ripresa che parte senza grandi sussulti con le due squadre che mostrano non avere quella brillantezza per mettere in difficoltà l’organizzazione difensiva avversaria. Juve Stabia pericolosa al 66′ sulla catena di destra con Mignanelli che calcia alto senza trovare la porta. Al Giugliano sembra non dispiacere il pareggio e Bertotto prova una mossa dalla panchina con il doppio cambio inserendo Balde e Oviszach per gli spenti De Sena e Ciuferri. Al 78′ grossa occasione per la Juve Stabia con Piscopo che serve Candellone che tutto solo davanti a Russo si fa anticipare senza riuscire a calciare in porta. Giugliano vicino al Vantaggio con Bernardocco che parte in coast to coast verso l’aria avversaria serve Oviszach che la difende e scarica nuovamente verso il centrocampista gialloblù che calcia con il sinistro sfiorando i pali difesi da Thiam. Succede poco o nulla negli ultimi minuti e dopo 5 di recupero l’arbitro sancisce la fine della partita. Giugliano sale a 29 punti, Juve Stabia sempre in vetta a 45 punti.

Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Mignanelli, Bellich, Bachini, Andreoni; Romeo, Maselli, Buglio; Mosti, Candellone, Piscopo.

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Cargnelutti, Caldore, Yabre; Romano, Berardocco, Gladestony; Ciuferri, Salvemini, De Sena.