Il Parco Commerciale Grande Sud con l’associazione N’azione Napoletana ONLUS e il Comune di Giugliano, intende promuovere la XV edizione del progetto socio-ludico-culturale “Giugliano tra arte e sapori”, rivolto allo sviluppo territorio e al recupero delle tradizioni in un viaggio tra cultura, gastronomia e antichi mestieri.

A partire dal 10 ottobre e fino al 14 novembre saranno organizzate degustazioni di prodotti tipici e locali della nostra terra, pasta, mozzarella di bufala, pizza, vino e mela annurca; mostre di prodotti artigianali; eventi ludici nella galleria del parco commerciale, showcooking con chef rinomati.

Ci sarà una edizione di ARTIGIANI IN TOUR dal 29 ottobre al 14 novembre, con artigiani ed espositori del territorio.

“La Mela Annurca” in collaborazione con soc. agricola La Selva. Sarà allestita in galleria una “porca” di mela annurca con visite guidate. L’Allestimento resta in galleria dall’8 al 18 ottobre.

Sabato 9 ottobre 16.30/20,00 Attività di animazione

Orari: 17,00-20,00

Degustazione di Torte di Mele

10 ottobre sul palco ore 18,30 Show cooking Vincenzo Donnarumma classe 1998, campione mondiale e italiano di Pasticceria Juniores. E’ il miglior giovane pasticcere al mondo. Nel 2019 a Sigep conquista il primo posto con il titolo di Campione Mondiale di Pasticceria, rappresentando l’Italia alla prestigiosa Pastry World Cup”.

Domenica 17 ottobre dalle ore 9.30 alle 13,30. Grande raduno Auto e Moto d’epoca

Raduno “Antichi Percorsi” – 18° Raduno Auto e moto d’epoca

Raduno auto e moto d’epoca dalle ore 9.30/10.00 nell’area parcheggio parco commerciale con premiazione dei migliori collezionisti.

Sabato 23 e Domenica 24 ottobre “La delizia della mozzarella di bufala” – Orari: 17,00-20,00

Degustazione in galleria

Sabato 23 e Domenica 24 ottobre

– Angolo dell’Apicultore La bottega del Miele della Famiglia Russo, eccellenza operante nel territorio dal 22 al 24 ottobre, che organizza visite guidate e illustra le tecniche della loro azienda per i visitatori del parco

Sabato 30 e Domenica 31 ottobre “La festa della Pasta” – Orari: 17,00-20,00

Il pastificio Cacciapuoti è storico del nostro territorio e nasce intorno al 1960. Le specialità sono gli gnocchi di patate e la pasta fresca all’uovo e non.

La terza generazione ha deciso di rilanciare il marchio che oggi distribuisce comunque in tutta la Campania. Per la promozione del prodotto organizziamo degli show cooking con degustazione di gnocchi cucinati al momento “alla Sorrentino”. Sugo di pomodoro fresco, fior di latte e basilico a crudo. Hostess per degustazione nella postazione in galleria

Sabato 30 ottobre 16.30/20,00 Attività di animazione

– 31 ottobre ore 18,30 Show cooking Cinzia Fumagalli (top chef ospite fissa alla Prova del Cuoco)

Sabato 6 e Domenica 7 novembre “Il novello che bontà” – Orari: 17,00-20,00

Allestimento a cura delle Cantine Cecere di un angolo vendemmia con attrezzature e materiali. Allestimento dal 3 novembre con visita guidate 4 o 5 novembre e termine allestimento il 14 novembre.

Domenica 7 novembre dalle 16.30/20.00 Attività di animazione

7 novembre ore 18,30 Show cooking Francesco Petito (concorrente allo Chefacademy di Antonino Cannavacciuolo 2019)

Sabato 13 novembre “La Festa del Torrone”

Orari: 17,00-20,00

Domenica 14 novembre ore 18,30 Show cooking con Andrea Mainardi Diplomato cuoco presso l’IPSSAR di San Pellegrino Terme, ha lavorato per tre anni presso il ristorante L’Albereta di Gualtiero Marchesi ad Erbusco sotto la guida dello chef Andrea Berton. Il 19 marzo 2010 ha aperto il suo primo ristorante Officina Cucina a Brescia. Nel 2012 ha inaugurato anche il ristorante The bowery Kitchen a New York e diviene ospite fisso del programma La prova del cuoco su Rai 1 condotto da Antonella Clerici sia come cuoco che come giurato. Dal 29 marzo 2015 è conduttore del programma televisivo Ci Pensa Mainardi su Fox life