Screening gratuito alla cervice uterina per la prevenzione del papilloma virus. Questa mattina nei locali dello spazio anziani di Giugliano a ridosso di piazza Annunziata la giornata di prevenzione gratuita per tutte le donne per rilevare l’eventuale presenza del virus prima che generi lesioni cancerose e di intervenire in maniera tempestiva.

Tante le donne che hanno aderito all’iniziativa voluta dal Comune di Giugliano e dall’assessore alla salute Pietro Di Girolamo in collaborazione in collaborazione con la Regione che ha messo a punto il progetto dal nome Crisalide, campagna che prevede l’esame diagnostico più completo e accurato di un pap test tradizionale.