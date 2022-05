Papa Francesco ha chiesto di volere incontrare Putin a Mosca. A rivelarlo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, è lo stesso Pontefice, che ha fatto anche sapere che non andrà più a Kiev.

Papa Francesco vuole incontrare Putin: “Ira forse facilitata dalla Nato”

“Certo, era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina – ha sottolineato il Pontefice -. Non abbiamo ancora avuto risposta e stiamo ancora insistendo, anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento”.

Bergoglio ha ripercorso tutti i tentativi della Santa Sede per fermare la guerra in corso in Ucraina. “Il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente ucraino Zelensky al telefono, Putin invece non l’ho chiamato. L’avevo sentito a dicembre per il mio compleanno ma questa volta no, non ho chiamato. Ho voluto fare un gesto chiaro che tutto il mondo vedesse e per questo sono andato dall’ambasciatore russo. Ho chiesto che mi spiegassero, gli ho detto ‘per favore fermatevi'”, racconta il Papa.

“Ma tanta brutalità come si fa a non fermarla? Venticinque anni fa con il Ruanda abbiamo vissuto la stessa cosa”, sottolinea Papa Francesco. Ragionando sull’avanzata russa, il Santo Padre ha spiegato che a indurre Putin a invade l’Ucraina potrebbe essere stato “l’abbaiare della Nato alla porta della Russia”. “Un’ira che non so dire se sia stata provocata, ma facilitata forse si”, si interroga.