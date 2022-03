Oggi 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, è la “Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina” indetta dal Papa. Lo ha ricordato lo stesso Pontefice su Twitter con hashtag #PreghiamoInsieme.

Papa Francesco, oggi digiuno e preghiera per la pace in Ucraina

“Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!”, è il messaggio allegato, tratto dalla invocazione per la pace in Medio Oriente dell’8 giugno 2014. “Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: ‘mai più la guerra!’; ‘con la guerra tutto è distrutto!’. Infondi in noi il coraggio di costruire la pace. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace”.

Stamattina Papa Francesco, in apertura dell’udienza generale, ha salutato i fedeli con messaggi in varie lingue: “Iniziamo questa Quaresima in spirito di penitenza e di preghiera per implorare la misericordia di Dio su di noi e la pace per il mondo intero” ha detto ai fedeli di lingua tedesca.

Ai fedeli di lingua inglese si è rivolto così: “Auguro che il cammino quaresimale, che oggi iniziamo con la preghiera e il digiuno per la pace in Ucraina, ci porti alla gioia della Pasqua con il cuore purificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo”.

E a quelli di lingua francese ha detto: “Oggi entriamo nel tempo di Quaresima. La nostra preghiera e il digiuno saranno una supplica per la pace in Ucraina, ricordando che la pace nel mondo inizia sempre con la nostra conversione personale”.

Poi ha ringraziato i polacchi: “Voi, per primi, avete sostenuto l’Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente, nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi benedico di cuore!”

Come si fa il digiuno

Il digiuno del Mercoledì delle Ceneri può essere praticato da tutti i cristiani che abbiano dai 18 ai 60 anni. Consiste nel fare un solo pasto quotidiano, che deve essere senza carne. A questo pasto è poi permesso aggiungere una colazione al mattino, che prevede la possibilità di prendere un po’ di pane con una bevanda. La sera poi è possibile fare uno ‘spuntino’, che equivale a circa un quarto di un pasto normale. E’ possibile mangiare pesce, perché considerato cibo povero, e qualunque altro alimento considerato vegetariano, comprese uova e latticini.