L’amore torna ad essere la protagonista nella vita di Pamela Prati. Il settimanale Chi ha sorpreso l’ex stella del Bagaglino, 65 anni, a cena a Roma insieme a Simone Ferrante, modello 19enne di Caserta. Dallo scorso giugno, infatti, è il suo nuovo compagno.

Pamela Prati ritrova l’amore: il fidanzato è un modello 19enne di Caserta

Paparazzati fuori da un ristorante, la showgirl sarebbe certa del legame con Simone, al punto da dichiarare: “Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli. In fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”, ha fatto sapere al settimanale.

I 45 anni di differenza d’età non sembra stiano frenando la coppia, soprattutto la showgirl. Lei, che è da poco uscita da uno dei periodi più movimentati della sua vita, segnato dalla relazione simulata con l’inesistente Mark Caltagirone.

Prati ha diffuso sui social foto col ragazzo. Ferrante, invece, non ha ancora commentato pubblicato la sua relazione con la show girl.

Ma chi è Simone?

Simone Ferrante, come detto, ha 19 anni ed è un modello di Caserta. Le sue attività professionali fanno capo all’agenzia Elite Model World e vanta già diverse conoscenze nel mondo dello spettacolo. Come riporta Chi, lui e Pamela Prati trascorrerebbero insieme tutto il loro tempo libero. “Simone è il suo +1 alle cene e ai party. Lo scorso weekend erano insieme in Umbria”, si legge sulla rivista.