Aveva 46 anni e si chiamava Mario Parisi l’uomo di Palomonte (Salerno) morto all’ospedale di Nocera Inferiore dopo essere rimasto vittima di un incidente col trattore.

Palomonte, sbatte testa contro un albero: Mario muore a 46 anni

Martedì pomeriggio Mario stava lavorando in un terreno a Palomonte quando, in circostanze ancora da chiarire (forse in seguito a una distrazione), avrebbe sbattuto la testa contro un albero mentre era alla guida di un mezzo agricolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi. I sanitari del 118 lo hanno caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale di Oliveto Citra. Successivamente le sue condizioni si sono aggravate al punto da richiedere il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore.

I medici hanno provato a salvargli la vita ma per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo aver lottato per due giorni, Mario Parisi è spirato presso il nosocomio nocerino. L’intera comunità è sotto shock per l’accaduto. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore, anche sui social. Onesto lavoratore e padre di famiglia, il 46enne era una persona molto conosciuta e benvoluta da tutti. Lascia una moglie, Tiziana, e i figli Giovanni, Benedetta e Chiara. Le esequie si terranno oggi pomeriggio, 23 giugno, nella chiesa Madonna di Pompei di Bivio Palomonte alle 17.