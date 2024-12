Investito e ucciso tra via Circumvallazione e via Querce a Palma Campania, in provincia di Napoli. La vittima è un 38enne di origini straniere che si trovava a piedi nella serata di ieri.

Palma Campania, investe un 38enne: vittima muore in ospedale

Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri, alla guida della vettura c’era una donna di 58 anni, che si è fermata a prestare i primi soccorsi. Dopo l’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove purtroppo intorno alle 7 di questa mattina, mercoledì 11 dicembre, è morto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Nola, a cui sono state affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. La donna alla guida dell’automobile è risultata in regola con tutti i documenti di circolazione. Non è escluso che, come da prassi in questi casi, sul corpo del 38enne possa essere effettuata l’autopsia.