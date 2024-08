Dramma questa mattina, mercoledì 14 agosto, a Palinuro dove una giovane donna è rimasta gravemente ustionata mentre stava accendendo il barbecue.

Palinuro. Si ustiona con il ritorno di fiamma mentre accende il barbecue: è grave

L’incidente, la cui dinamica non è ancora molto chiara, si è verificato in via Fratelli Capozzoli: sul posto, allertata dai presenti, è tempestivamente intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Palinuro; i sanitari hanno prestato subito i primi soccorsi alla donna.

Le condizioni della giovane donna, però, sono apparse subito molto gravi, ragione per cui è stata trasportata nell’area dell’ex Lanternone. La 55enne è stata intubata sul posto e poi elitrasportata al Cardarelli. Fondamentale è stato l’intervento del personale medico e infermieristico della Misericordia di Palinuro che grazie ad un azione tempestiva è riuscito a stabilizzare la vittima.

Le forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’incidente, hanno invece effettuato i rilievi del caso per determinarne l’esatta dinamica.