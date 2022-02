Palermo. Un uomo di 62 anni, dopo aver atteso quasi tre ore al pronto soccorso, è deceduto a causa di un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute.

Palermo. Ospedale pieno e personale occupato, muore dopo 3 ore di attesa al pronto soccorso

L’episodio risale a due giorni fa, a Palermo. Secondo le prime indiscrezioni, si trattava di un paziente con diverse patologie, ma al momento non è chiaro per quale motivo avesse chiesto l’intervento del 118. Il 62enne sarebbe stato classificato dai sanitari come codice giallo.

Improvvisamente le sue condizioni si sono aggravate e sarebbe andato in arresto cardiaco. La famiglia dell’uomo ha immediatamente chiamato i carabinieri, che si sono presentati in pronto soccorso dove hanno ascoltato i familiari dell’uomo, che in serata hanno formalizzato la denuncia. Sul caso, la procura ha aperto un’inchiesta, mentre al Policlinico sono partite le verifiche interne. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico per l’autopsia. Nei prossimi giorni si farò luce sulla reale causa della morte.