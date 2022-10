Il pagamento delle pensioni di novembre 2022 seguirà il normale calendario di accredito, non più quello anticipato introdotto durante l’emergenza covid. I pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution torneranno a ricevere l’accredito della pensione a partire dal primo giorno del mese.

Pagamenti pensione novembre 2022: date

In questi mesi i cedolini delle pensioni saranno caratterizzati da diversi aumenti. In particolare, a novembre, vedranno il conguaglio della rivalutazione pensionista dello 0,2% attuata lo scorso gennaio. Inoltre, per le pensioni fino a 2.962 euro lordi, è già scattata da ottobre la rivalutazione del 2%. Sul cedolino di novembre, i pensionati riceveranno automaticamente il bonus 150 euro.

Tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dal 2 all’8 novembre, secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

Ecco, nel dettaglio, il calendario per il pagamento delle pensioni di ottobre 2022:

dalla A alla B: 2 novembre 2022; dalla C alla D: 3 novembre 2022; dalla E alla K: 4 novembre 2022; dalla L alla O: 5 novembre 2022; dalla P alla R: 7 novembre 2022; dalla S alla Z: 8 novembre 2022.



Aumento delle pensioni di novembre 2022

Nel dettaglio, il decreto Aiuti bis ha stabilito l’anticipo al 1° novembre del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, relativa all’anno 2021, corrispondente allo 0,2%, compresi gli arretrati per le prime dieci mensilità dell’anno, da gennaio a ottobre. Sempre dal 1° novembre, poi, entra in vigore la rivalutazione pensionistica 2022 corrispondente al 2% per i redditi inferiori a 35mila euro annui.