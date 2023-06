In soffitta trova un Buono Postale da 5mila euro, datato 1954. Quando lo consegna all’associazione Giustitalia e lo fa valutare scopre di avere tra le mani un piccolo tesoro dal valore di 87mila euro.

Padula (Salerno), trova un vecchio buono in soffitta

Come spiega Salernotoday, la protagonista della vicenda è Paola, che qualche settimana fa si è recata presso la casa dei genitori per riordinare la soffitta. Spulciando vecchie foto e vecchi documenti, ha scoperto la presenza di un Bpf emesso nel 1954 in occasione del suo battesimo per il valore nominale di cinquemila lire.

Il valore

Scoperto il libretto, Paola ha deciso di conferire mandato all’associazione Giustitalia, che si occupa su scala nazionale ed internazionale del rimborso dei buoni postali e dei titoli di Stato. Il consulente dell’associazione, dopo le dovute ricerche, ha valutato un rimborso di una cifra pari a 87300 euro. Immediata la decisione di avviare il recupero delle somme presso le Poste italiane ed il Ministero delle Finanze.

Nonostante il tempo trascorso, infatti, entrambi sono obbligati in solido ad “onorare” tutti i debiti esistenti addirittura anche prima dell’avvento della Repubblica Italiana.