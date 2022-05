Pacifico è un cantautore italiano, pseudonimo di Luigi De Crescenzo. Ospite a Oggi è un altro giorno, ha preso parte a Sanremo e scritto diversi testi per artisti di grande fama: scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Pacifico: chi è, età, vero nome

Pacifico, il cui vero nome è Luigi De Crescenzo, è nato a Milano il 5 marzo 1964, sotto il segno dei Pesci. Ha 58 anni ed è diplomato in ragioneria, per poi conseguire una laurea in scienze politiche. Da sempre amante della musica, ha imparato a suonare da autodidatta la chitarra e il pianoforte, per poi esibirsi in diversi gruppi fusion, rock e jazz.

Pacifico: carriera, canzoni, Sanremo

Nel 1999, si fa apprezzare per la collaborazione con la regista Roberto Torre, per le cui opere compone alcune colonne sonore riscuotendo un ottimo successo. Adotta il nome d’arte con cui è ancora oggi conosciuto e dà vita al primo omonimo album, con cui conquista la targa Tenco per la Miglior opera prima.

Ottiene grande successo con il singolo Fine fine, tra il 2002 e il 2003. Grazie alla canzone viene scelto per partecipare alla colonna sonora del film “Ricordati di me” di Gabriele Muccino, che gli vale una nomination ai Nastri d’Argento per la Miglior canzone originale (Ricordati di me). Partecipa l’anno dopo per la prima volta al Festival di Sanremo, presentando “Solo un sogno”, singolo che anticipa l’album Musica leggera. Oltre che come interprete, è anche autore, e nel 2006 scrive per Gianna Nannini “Sei nell’anima“.

Torna a Sanremo per la seconda volta nel 2018 con il brano “Imparare ad amarsi”, insieme a Ornella Vanoni e Bungaro, ottenendo il quinto posto. Nel 2019 esce il sesto album “Bastasse il cielo”.

Pacifico: moglie, vita privata

In merito alla sua vita privata, Pacifico è residente a Parigi con la compagna, l’attrice e cantante Cristina Marocco. Nel 2011, la coppia ha avuto un figlio, Riccardo.

Pacifico: Instagram

Pacifico è presente sui social: su Instagram, conta oltre 6mila followers, con cui condivide scatti di tipo personale e professionale.