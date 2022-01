Giugliano. Impreditoria e territorio. Nasce nella città di Giugliano in via San Francesco a Patria “Ovèro Bistrot”, il nome del nuovo format che aprirà i battenti il 4 gennaio. Un bistrot, un luogo di ritrovo innovativo che spazia dall’aperitivo al dopocena, dalla drinkeria al food, offrendo per qualità del servizio e per i tipi di marchi presenti, alta ristorazione.

“Questo progetto – affermano gli ideatori e i titolari Tommaso e Nello Di Nardo – nasce dal nostro desiderio di dar vita ad un luogo ideale di cultura e innovazione che pero non si dimentichi delle origini e delle tradizioni della sua terra”. Poi concludono:”L’idea è quella di dare alle persone un ambiente perfetto per bere, mangiare e soprattutto socializzare, abbiamo sempre creduto nel potere della condivisione e della conversazione. In particolare modo a tavola e, di conseguenza, abbiamo semplicemente pensato di regalarvi, il posto giusto per farlo”.

L’opening avrà luogo, nel pieno rispetto delle norme anticovid, il 4 gennaio 2022 a partire dalle ore 18,00 fino alle 24,00

COMUNICATO STAMPA