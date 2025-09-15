Un episodio inquietante si è verificato a Ottaviano, in provincia di Napoli. Un gruppo di giovani ha cercato di forzare il passaggio a livello nonostante fosse chiuso, aggredendo il casellante che si era opposto, mentre un treno stava per arrivare. Fortunatamente, l’operatore ha riportato solo lievi ferite, ma è rimasto profondamente scosso dall’aggressione.

Ottaviano, tentano di attraversare il passaggio a livello chiuso: aggredito il casellante

I carabinieri della stazione locale hanno aperto un’indagine per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. La vicenda è stata anche commentata dal presidente dell’Ente Autonomo Volturno (EAV), che gestisce il passaggio a livello insieme alla linea ferroviaria.

Il fatto è accaduto intorno alle 19 di sabato 13 settembre. Quattro giovani a bordo di un’auto hanno insistito affinché il casellante aprisse il passaggio, ripetendo la frase: “Dobbiamo passare”. Il dipendente dell’EAV ha rifiutato, consapevole del treno in arrivo. A quel punto i ragazzi lo hanno aggredito con testate, salendo poi sui binari e bloccando il treno, inveendo contro il macchinista, prima di allontanarsi.

Il casellante, ora in convalescenza con pochi giorni di prognosi, è assistito dalle autorità. Umberto De Gregorio, presidente dell’EAV, ha commentato l’accaduto sui social: “Questo episodio ci costringe a riflettere sul mondo in cui viviamo e sulle direzioni che sta prendendo. Ho esitato se rendere pubblica questa vicenda, ma la verità non può essere nascosta”.