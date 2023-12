Si stanno svolgendo ora presso la Chiesa di San Gennarello i funerali di Luciano Bifulco, il ristoratore morto alla Vigilia di Natale in circostanze poco chiare. Tanta la gente presente al momento dell’ingresso della bara. Ad accompagnare l’ultimo viaggio del feretro un lungo e commosso applauso.

Ottaviano, l’ultimo saluto a Luciano Bifulco: chiesa piena ai funerali del ristoratore

La funzione religiosa è iniziata alle 12. A Ottaviano Bifulco era conosciutissimo. Proprio nella città all’ombra del Vesuvio, infatti, sorgono le sue due attività più importanti: la Braceria Bifulco e Bifulco Exlusive. Il 40enne, oltre che per la sua attività di ristorazione, era tra l’altro noto per rifornire di carne chef e ristoranti stellati in tutta la Campania.

Ad attendere il feretro tantissime persone, presenti all’esterno della storica chiesa di San Gennarello. La notizia del suo decesso è giunta nella comunità di Ottaviano come un fulmine a ciel sereno. Il 40enne è morto all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola dopo una ferita provocata da oggetto da taglio all’addome, forse autoinflitta in un momento di disperazione. Ma sulle cause c’è il massimo riserbo.