Ancora un giovane che perde la vita sulle strade della provincia di Napoli. Si tratta di un 19enne, Orazio Oriundo, che viaggiava in scooter lungo le strade di Ottaviano.

Ottaviano, impatta contro uno spartitraffico: muore 19enne

Il ragazzo è deceduto sul colpo dopo essere finito contro uno spartitraffico. Sul luogo della tragedia, il civico 8 di via Cesare Ottaviano Augusto, sono i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (Napoli).

Orazio, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. I militari dell’Arma hanno sequestrato la salma e lo scooter su disposizione dell’autorità giudiziaria. Non sarebbero coinvolti altri veicoli, ma sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica.