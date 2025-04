È ancora avvolta dal mistero la morte di Lucia Iervolino, la 31enne di Ottaviano deceduta dopo aver riportato ustioni di terzo grado su tutto il corpo nella giornata di ieri. La giovane è spirata all’ospedale Cardarelli, dov’era stata portata nel tentativo di salvarla. Per ore è stato interrogato in caserma il marito, presente in casa al momento dell’incendio.

Ottaviano, il giallo di Lucia: prende fuoco con una bottiglietta di alcol e muore. Interrogato il marito

Due sono le ipotesi battute dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. Quella dell’incidente domestico e quella del gesto volontario. Più remota invece l’ipotesi del femminicidio, anche se non viene esclusa a priori.

Come spiega Il Mattino, secondo il racconto fornito dal marito, la tragedia si sarebbe consumata mentre lui si trovava in camera con la figlia più piccola, mentre gli altri due bambini erano a scuola. All’improvviso, avrebbe sentito le urla della moglie e, accorso in suo aiuto, l’avrebbe trovata avvolta dalle fiamme con una bottiglietta di alcol etilico denaturato ancora in mano. Un’ambulanza, partita da San Gennaro Vesuviano, è giunta rapidamente presso l’abitazione di via Ferrovia dello Stato, trasportando Lucia prima all’ospedale di Nola e poi a Napoli, dove purtroppo è deceduta.

Disposta autopsia

La Procura di Nola ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti. Per chiarire gli ultimi interrogativi sul caso, è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna. Restano da chiarire le esatte dinamiche che hanno portato al tragico incidente e il motivo per cui Lucia avesse con sé la bottiglietta di alcol. Il marito, interrogato per circa nove ore, ha dovuto ripetere più volte il suo racconto e rispondere a numerose domande, soprattutto su alcune incongruenze emerse nella prima versione fornita. Al momento non risulta indagato.