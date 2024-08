Il mercato in europa è ufficialmente finito e adesso lo scenario che sembrava assurdo e paradossale adesso sembra profilarsi come lo scenario più concreto Victor Osimhen per adesso resta al Napoli, la società ha rifiutato l’offerta dal Chelsea che ci ha provato fino al gong, non riuscendo però a trovare l’accordo con Osimhen, situazione inversa invece per quel che riguarda lo scenario arabo con il No di Adl all’offerta dell’AL Ahli di circa 80 milioni e accordo con l’attaccante nigeriano già raggiunto. Situazione che ha mandato su tutte le furie Osimhen.

Per adesso resta a Napoli ma il mercato arabo resta aperto