Archiviato il pareggio di Firenze il Napoli si prepara per l’ultima settimana della stagione che fa capolineo con la sfida del Maradona contro un Lecce già salvo. Ancora lavoro personalizzato per Osimhen e Zielinski che proveranno di tutto per dare un doveroso saluto ai tifosi azzurri per due protagonisti assoluti dello scudetto azzurro.

Il report del Napoli

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona.

La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito tecnico.

Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge, Mario Rui, Osimhen e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Gollini si è allenato in gruppo.