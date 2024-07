Continua il caso Osimhen in casa Napoli, con il bomber nigeriano che stenta a trovare una soluzione per il suo futuro, che al momento appare sempre più lontano da Napoli. Tramite un Tweet ha parlato ha parlato il procuratore di Osimhen cercando di fare chiarezza sulle ultime voci di mercato che vedevano uno scambio tra Napoli e Chelsea, con Osimhen in direzione blues e Lukaku che approderebbe in aggiunta ad un grosso conguaglio economico, così ha parlato Roberto Calenda.

Le parole di Calenda: “Rispetto per Victor”

Con un tweet sul suo profilo X, l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda ha smentito fermamente l’ipotesi di uno scambio tra il nigeriano e Lukaku: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!”.