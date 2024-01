Aveva 43 anni il camionista campano trovato senza vita all’uscita della Nola-Villa Literno nel primo pomeriggio di ieri. Il corpo dell’uomo era adagiato nell’abitacolo del mezzo pesante.

Tragedia a Orta di Atella, camionista trovato morto nel suo tir

Il macabro ritrovamento è avvenuto in via Pantani, a pochi passi dalla rampa di accesso della superstrada. L’uomo si sarebbe fermato a bordo carreggiata in seguito a un malore. Purtroppo da lì a poco è sopraggiunto il decesso.

La corsa degli operatori sanitari del 118 purtroppo si è rivelata vana. Nonostante l’estremo tentativo di salvargli la vita per il 43enne non c’è stato nulla da fare. A quanto pare era originario dell’agro nocerino-sarnese e si trovava nell’aversano per motivi di lavoro. Purtroppo non ha fatto rientro a casa.