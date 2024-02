Ha ucciso il fratello al culmine di una lite. Ha ferito l’altro e infine si è dato alla fuga. È l’orrore che si è consumato ieri pomeriggio a Gioia Sannitica, piccolo comune del casertano. La vittima è Alessio Melillo, 25 anni. In ospedale c’è il fratello Giovanni (24 anni).

Gioia Sannitica, uccide il fratello e ferisce l’altro: omicida catturato tra i monti

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sembra che la vittima e il fratello minore, Danilo, fossero in casa quando hanno iniziato a discutere. Il più piccolo avrebbe impugnato un coltello per poi colpire il primogenito con diversi fendenti. Un momento di follia che ha determinato i destini della famiglia.

Proprio in quel momento è rientrato a casa anche l’altro fratello, Giovanni. Il 19enne si è scagliato anche contro di lui, accoltellandolo al volto. Ferito, è però riuscito a chiamare i soccorsi mentre l’aggressore ha preso la via delle campagne circostanti.

Le indagini e la cattura

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese e il 118. I sanitari hanno accertato il decesso di Alessio Melillo, mentre Giovanni è stato portato in ospedale. Nella colluttazione ha riportato serie ferite soprattutto al volto e alla bocca. Al momento è ricoverato e non è in grado di fornire dettagli agli investigatori. Soccorsa anche la madre, colta da malore non appena ha saputo quanto accaduto tra i suoi figli.

Il fuggitivo, come riporta il Mattino, è stato catturato poche ore dopo il delitto. Avrebbe provato a nascondersi tra le montagne, ma è stato individuato dai militari dell’Arma che erano sulle sue tracce. Il 19enne, Danilo Melillo, dovrà rispondere di omicidio. Ancora frammentari però i contorni della vicenda. Non è chiaro il movente. Toccherà agli investigatori fare luce su un delitto che ha sconvolto la piccola comunità di Gioia Sannitica.