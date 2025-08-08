È accusato di aver abusato ripetutamente delle due nipotine di sei anni e di averle fotografate in pose sessualmente esplicite. Un 78enne di Portici è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco.

Orrore a Portici: violentava le nipotine di 6 anni e poi le fotografava: arrestato nonno 78enne

Il provvedimento è stato disposto al termine di un’inchiesta coordinata dalla IV Sezione della Procura di Napoli, specializzata nella violenza di genere, diretta dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le violenze sarebbero avvenute in casa dell’anziano, nei momenti in cui le piccole venivano affidate a lui dai genitori, ignari di quanto stava accadendo. Dopo gli abusi, l’uomo avrebbe costretto le minori a posare per fotografie a carattere pedopornografico.

Il 78enne è stato condotto nella casa circondariale di Secondigliano. Le indagini proseguono per accertare se ci siano altri episodi e per raccogliere ulteriori prove.