Macabro ritrovamento questa mattina a Marano. In via Pigno, una zona periferica della città, non distante da Torre Caracciolo, un 47enne del posto, Vincenzo Iannone, è stato ritrovato carbonizzato, senza vita, all’interno di un’auto.

Marano, 47enne trovato morto in auto carbonizzata: si indaga

Sono i carabinieri della Compagnia di Marano ad essere intervenuti per il rinvenimento di un cadavere in un veicolo distrutto dalle fiamme.

Identificata la vittima: si tratta di un 47enne già noto alle forze dell’ordine,Vincenzo Iannone. Gli accertamenti sono in corso e non è chiaro se si tratti di un atto autolesionistico o un gesto doloso. Indagini in corso. Non si esclude la pista dell’omicidio. La vittima, infatti, è ritenuto contiguo al clan Nuvoletta.