Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Maddaloni all’alba di oggi, giovedì 23 ottobre, nella provincia di Caserta.

Operazione antidroga a Santa Maria a Vico: smantellato gruppo di spacciatori: arresti e denunce

I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone – una in carcere e due agli arresti domiciliari – accusate di spaccio continuato e in concorso di cocaina e hashish.

L’indagine, condotta dal Nucleo Operativo tra giugno e novembre 2023, ha portato alla scoperta di un gruppo criminale attivo a Santa Maria a Vico (CE), specializzato nello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno ricostruito 327 episodi di cessione di droga, per un volume d’affari stimato in decine di migliaia di euro al mese. Nel corso delle attività erano già state arrestate in flagranza tre persone e denunciate altre tre per favoreggiamento, mentre dieci assuntori sono stati segnalati alla Prefettura.