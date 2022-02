Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri in provincia di Napoli. Quattro i pusher arrestati in meno di 24 ore.

Operazione anti-droga nel Napoletano: 4 arresti, c’è anche una donna

Ad Acerra, i militari dell’Arma hanno arrestato Antonio Giacomo Matteotti, all’interno del complesso di edilizia popolare “Parco dei Napoletani”. Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana, 3 dosi di hashish e la somma contante di 115 euro. Dopo il sequestro della droga il pusher è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Poco più tardi e sempre ad Acerra, in via Basilicata, i Carabinieri arrestano altri due spacciatori. Entrambi del luogo e incensurati di 21 e 20 anni. Nelle loro tasche 36 dosi di crack e 37 di marijuana. Sequestrata perché ritenuta provento del reato anche la somma contante di 486 euro. Anch’essi arrestati e in attesa di giudizio.

A Castello di Cisterna, è finita in manette Gina D’Amore, mariglianese classe ’81, con precedenti. Ogni mattina, infatti, la 41enne va a “firmare” in caserma perché sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questa volta però la donna ha “visitato” gli uffici della Caserma anche di pomeriggio quando è stata arrestata. I militari infatti l’hanno fermata a via Leopardi all’interno della Cisternina e trovata in possesso di 54 dosi di crack. Anche lei come gli altri è in attesa di giudizio.