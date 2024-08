Il ds di nuovo in Inghilterra per chiudere l’acquisto di Gilmour: in queste ore l’incontro con Brighton per dare il centrocampista scozzese a Conte. Manna a Londra cercherà poi l’intesa definitiva col Chelsea per Lukaku l’obiettivo del Napoli nella missione londinese del suo direttore sportivo, Giovanni Manna. Il ds azzurro, infatti, è partito in direzione della capitale inglese per provare a piazzare un doppio colpo: si tratta dell’accoppiata Lukaku-Gilmour.: il Napoli non va oltre i 30 milioni del prestito con obbligo di riscatto. Resta vivo anche l’interesse per McTominay del Manchester United, anche se per motivi di budget l’arrivo del centrocampista dovrebbe essere condizionato ad altre uscite, una su tutte quella di Folorunsho che interessa alla Lazio e alla Fiorentina.

Manna cerca i rinforzi da dare a Conte

Mana vuole garantire a Conte dei rinforzi sul mercato dopo il catastrofico esordio in campionato in quel di Verona, le priorità sono sempre le stesse uno o due centrocampisti e il solito rebus attaccante da risolvere con Lukaku ormai in attesa da settimane di raggiungere Antonio Conte, ma tutto resta bloccato al momento per la situazione Osimhen