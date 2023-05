Torre Annunziata. Operaio precipita dal balcone di casa

Tragedia nella notte a Torre Annunziata. Un uomo di 54 anni, M.A., è precipitato dal balcone della sua abitazione in via Vittorio Veneto, nel palazzo delle Catene. I fatti sono accaduti intorno alle ore 4.30 di questa notte.

Operaio precipita dal balcone di casa, tragedia nel napoletano

L’uomo è deceduto sul colpo. L’impatto con l’asfalto è stato così violento da non lasciargli scampo. Il 54enne, che di professione faceva l’operaio, lascia la moglie e una figlia. Ancora non sono chiare le cause della tragedia.

Sando a quanto riferiscono i siti locali, secondo una prima ricostruzione, dietro l’estremo gesto si nasconderebbe la perdita del posto di lavoro. La vittima lavorava all’Alfa Sud.

Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale.