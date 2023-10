Operaio muore in cantiere nel napoletano, aveva 45 anni

Dramma all’ospedale di Castellammare di Stabia dove un uomo di 45 anni è giunto in arresto cardiocircolatorio. Si tratta di Luigi Avitabile, di Torre Annunziata. I fatti sono accaduti intorno alle ore 15 di oggi, mercoledì 18 ottobre.

Castellammare, operaio muore in cantiere: aveva 45 anni

Secondo i primi accertamenti la morte dell’uomo pare sia avvenuta in una zona non ancora meglio specificata. I carabinieri, in accordo con l’autorità giudiziaria, stanno sequestrando due cantieri, uno a Torre del Greco ed uno a Trecase. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Castellammare, di Torre del Greco e Trecase. La salma è stata sequestrata su disposizione della Procura.