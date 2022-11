Una disavventura alimentare finita in ospedale quella di un 46enne di Piedimonte Matese. L’uomo ha mangiato un panino con un chiodo di acciaio all’interno. Soltanto per miracolo si è salvato.

Mangia un panino con due chiodi all’interno: finisce in ospedale

La vittima, un operaio di 46 anni, si trovava in un fast food di Cassino per sbrigare delle questioni personali e lavorative. In tarda mattinata si concede una pausa pranzo e decide di acquistare uno dei panini indicati nel tabellone all’ingresso. Si siede, addenta il panino ma mentre mastica si rende conto di qualcosa, simil a un osso, che gli rompe un dente. Dopo averlo sputato, si accorge che si tratta di un chiodo di circa 3 centimetri. A quel punto si rende conto che poco prima ha ingoiato un pezzo simile credendolo un componente della farcita. Ha paura, si sente male, chiede aiuto a un cliente che gli siede accanto.

Il 46enne viene accompagnato di corsa nel vicino ospedale Santa Scolastica. Qui i medici, con grande rapidità e dopo averlo trasferito nella sala rossa in prognosi riservata, lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso ed hanno individuato l’altro chiodino. Il 46enne è stato sottoposto a un intervento in laparoscopia ed è ricoverato in prognosi riservata. Sul caso indaga la Polizia di Stato, allertato dal pronto soccorso cassinate. Gli agenti si sono recati presso la sede del fasto food lo hanno chiuso a scopo cautelativo per consentire agli inquirenti di ispezionare i locali adibiti alla cottura degli hamburger. Occorrerà capire se si è trattato di incasso isolato. Allertato anche l’Asl locale.