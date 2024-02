Sono stati fermati i presunti assassini di Felice Lippiello (in foto), il 54enne ucciso a coltellate nel cortile del suo condominio dieci giorni fa, a Baiano, nella provincia irpina.

Omicidio Felice Lippiello, fermati i due presunti assassini

Oggi, i Carabinieri appartenenti al Comando Provinciale di Avellino stanno dando esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pm del Tribunale di Avellino, nei confronti di due individui, un 47enne e un 19enne, accusati di aver commesso insieme l’omicidio di Lippiello lo scorso 9 febbraio.

Colpito alla gamba

La vittima è stata colpita con un’arma bianca che gli ha reciso l’arteria femorale della gamba sinistra. I soccorsi, giunti sul posto, avevano provato a rianimarlo e a portarlo in ospedale, ma non è bastato: l’uomo è deceduto per arresto cardiocircolatorio nel tragitto verso il nosocomio di Nola.