Rosa Gigante potrebbe essere stata strangolata con un tubo dell’aerosol o con un laccio emostatico. A raccontarlo è la sorella della vittima, anche se le cause del decesso della 73enne saranno chiarite dall’esame autoptico.

Omicidio della mamma di Donato: “Uccisa con un laccio alla gola”

La vicina di casa, Stefania Russolillo, 47 anni, avrebbe in parte già confessato l’omicidio anche se più volte ha cambiato versione. “Ho ucciso la signora Rosa e l’ho bruciata”, avrebbe detto al marito. Poche ore dopo, la donna, fermata martedì sera con l’accusa di omicidio, ha cambiato versione, raccontando al pm di aver litigato con l’anziana perché l’accusava “di rubare le bollette e sporcare il pianerottolo”.

Secondo la presunta assassina che da tempo è seguita da un centro di igiene mentale per gravi problemi psichiatrici, ci sarebbe stata una colluttazione fino alla “caduta all’indietro” dell’anziana, dopo la quale non ricorda più nulla.

L’appello di De Caprio

Intanto Donato De Caprio, salumiere e noto tiktoker, figlio della vittima, chiede giustizia e verità su quanto accaduto. “Aspetto che si sappia la verità, in questo momento, la priorità è la famiglia ed essere da esempio ai figli”.

Ospite a Porta a Porta, trasmissione condotta da Bruno Vespa, Donato De Caprio ha raccontato la terribile vicenda: “Mi ha chiamato mio figlio. Ha detto che mia mamma non si sentiva bene. Quando sono arrivato a casa non ho avuto nemmeno il tempo di vederla. Mia mamma era una non vedente, chiusa in casa, apriva solo a me e a mia sorella. Lei era sola. Non sappiamo nemmeno come è entrata la vicina”.

Secondo il legale della famiglia De Caprio, la donna non avrebbe agito da sola. Avrebbe aperto la porta alla vicina perché tratta in inganno non aspettandosi assolutamente una tragedia simile.

