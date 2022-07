NAPOLI. C’è dolore e sconcerto per la morte di Andrea Covelli, il 26enne di Pianura trovato senza vita ieri sera. I familiari sono increduli per quanto accaduto e non si danno una spiegazione della sua uccisione.

Tre giorni fa Andrea era scomparso. Immediate erano partite le ricerche e ieri sera l’amara scoperta: il cadavere di un giovane trovato nelle campagne di Pianura.

Sono diversi i messaggi di cordoglio e dolore di familiari e amici, increduli per quanto accaduto, e che descrivono Andrea come un “ragazzo buono e generoso con tutti”.

Andrea Covelli: le parole della famiglia

A lanciare l’appello sui social nel momento della scomparsa era stata la cugina che oggi scrive: “Ti hanno portato via senza sapere che tu eri una persona buona gentile onesta e generosa buona con tutti. Questa sera ho visto di tutto: sofferenza, dolore dispiacere, bambini che piangevano nel sapere che quel corpo ritrovato senza vita su di una montagna sei tu Andrea Covelli, mio cugino, il mio sangue, una parte della mia famiglia è andata via – scrive su Facebook -. Tutti stiamo male per la tua scomparsa assurda, senza senso, ma ti chiedo da lassù veglia su tua madre su tuo padre e i tuoi fratelli perché hanno bisogno della tua mano angelica per andare avanti dopo tutto ciò . Ci mancherai e sarai per sempre vivo in noi la tua famiglia ciao Andrea buon viaggio”.

Anche una zia ha scritto parole dure anche per scrivere la situazione che sta vivendo il quartiere da qualche tempo: “Pianura è un set di Gomorra versione reale. Vi sentite dei padreterno di poter decidere di chi vive e morire e terrorismo vero e proprio e prendere di mira le persone come mio nipote”. E ancora: “Sarai nei pensieri di tutti perché sei bravo ragazzo. Amore gioia e sorriso era la tua arma migliore. Solo 3 giorni fa sei uscito per non tornare più perché delle bestie avevano deciso così”.

E ancora diversi commenti di chi lo conosceva che chiarisce che Andrea non era legato alla criminalità.