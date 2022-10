Si torna a sparare in provincia di Napoli. Un giovane di 22 anni, Alessio Bossis, è stato ucciso a colpi di pistola da ignoti. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 24 ottobre, nel piazzale della galleria gastronomica “In Piazza”, in via Monteoliveto, a Volla.

Omicidio a Volla, 22enne ucciso a colpi di pistola

Ancora da stabilire la dinamica dell’omicidio, ma secondo quanto emerso dai primi rilievi, sarebbero stati esplosi almeno 7 colpi al suo indirizzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata che hanno avviato subito le indagini. Bossis, con precedenti, era stato sottoposto l’8 agosto anche al regime della sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Volla. È sospettato di essere vicino al gruppo De Luca – Bossa – Minichini in guerra con i De Micco – De Martino.

Nel 2019 era stato fermato perché con un gruppo di ragazzi – all’epoca aveva 19 anni – era pronto a creare un nuovo clan. Nel 2020 fu arrestato per una sparatoria nel cuore di Napoli, in piazza Trieste e Trento, nella quale furono feriti, tra la folla e a pochi metri dalla Prefettura, due ragazzi dei Quartieri Spagnoli.

Faida di camorra a Napoli est

L’omicidio di Bossis potrebbe essere legato alla faida di camorra in corso a Napoli Est, tra i De Micco-De Martino e i De Luca-Bossa, in contrasto tra loro per il controllo del quartiere. Meno di un mese fa, a Ponticelli, si registrò l’ennesima sparatoria. Due uomini, Bruno Esposito, 43 anni, e Salvatore Castellano, 42 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, furono feriti a colpi di pistola da ignori. Erano in strada quando gli esecutori dell’agguato fecero fuoco colpendoli alle gambe.