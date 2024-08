Nella notte, a Napoli, è stato ritrovato il cadavere di un uomo in via Nazionale. Le volanti della polizia sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un uomo a terra.

Omicidio a Napoli: accoltellato in via Nazionale, fermate due persone

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo originario del Gambia, colpito a morte con ferite da arma da taglio. L’identità della vittima non è ancora stata confermata dalle forze dell’ordine.

Nel corso delle prime indagini, la polizia ha fermato due persone per accertamenti. Entrambi sono attualmente in Questura, dove proseguono le indagini per chiarire che cosa sia successo e perché la vittima sia stata accoltellata.