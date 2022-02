Una ragazza di 23 anni, Rosa Alfieri, è stata uccisa in via Risorgimento a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La giovane sarebbe stata strangolata da un 31enne, Elpidio D’Ambra, suo vicino di casa. Il corpo senza vita della 23enne è stato trovato in camera da letto, nell’abitazione del ragazzo.

Omicidio a Grumo Nevano, uccisa 23enne

Stando alle prime informazioni, il giovane si era trasferito nel palazzo da una quindicina di giorni e nel pomeriggio di oggi avrebbe attirato Rosa nel suo appartamento. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della compagnia di Giugliano, la Polizia, i vigili urbani e un’ambulanza del 118.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento non si conosce la dinamica del delitto efferato. L’uomo che l’avrebbe uccisa si è dato subito alla fuga. Adesso i militari dell’Arma sono sulle sue tracce. Intanto, decine di residenti e curiosi si sono riversati in strada dopo aver udito le sirene delle gazzelle dei carabinieri.