“Oltre il concetto”: il 23 ottobre la discoteca diventa incontro e inclusione

Una serata aperta a tutti, dove il divertimento supera le barriere e la discoteca diventa uno spazio di condivisione.

Venerdì 23 ottobre, al Forma, all’interno del complesso Joia, prende vita “Oltre il Concetto”, un progetto che propone un modo diverso di vivere la notte, mettendo al centro la musica, le persone e il piacere di stare insieme.

Una pista da ballo, la stessa musica e un unico desiderio: divertirsi. Giovani con e senza disabilità potranno condividere la serata in un ambiente aperto e accogliente, dove le differenze non rappresentano un limite, ma diventano parte naturale dell’esperienza.

Non un evento di beneficenza, ma un appuntamento che vuole rendere l’inclusione una realtà spontanea, senza distinzioni.

L’iniziativa nasce da un’idea di Peppe Ferrara, già promotore del progetto “La Gioia”, con l’intento di mettere il mondo dell’intrattenimento al servizio di una nuova visione della socialità.

A condividere e sostenere il progetto Peppe Ventura, Paolo Cerrone e Mery Cioffi, insieme alle associazioni Boetheia Onlus e Legolas, che hanno aderito al primo appuntamento.

La serata del 23 ottobre sarà accompagnata dalla musica di Anash, Roberto Justintime, Mario Caiano, Christian Key, Pako e Sarra, protagonisti di un programma pensato per vivere insieme l’energia della notte.

“Oltre il Concetto” guarda oltre il suo debutto, con la volontà di coinvolgere nel tempo nuove associazioni e realtà del territorio, promuovendo una cultura del divertimento sempre più aperta e condivisa.

Perché la vera inclusione non dovrebbe essere un evento eccezionale, ma semplicemente parte della normalità.